"Фенербахче" не отпустит Соузу в "Зенит"

Переход хавбека "Фенербахче" Соузы в "Зенит", скорее всего, не состоится.

Сообщается, что турецкий клуб завершил работу на трансферном рынке, поэтому клуб не собирается продавать игроков этим летом.

Напомним, что трансфер Соузы оценивался в 10 миллионов евро.

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