"Фенербахче" не планирует продлевать контракт с Нойштедтером

"Фенербахче" не планирует продлевать контракт с полузащитником Романом Нойштедтером. Об этом сообщает Fanatik.

Контракт игрока с турецким клубом заканчивает по окончании текущего сезона. Нового контракта россиянину предложено не будет.

Стоит отметить, что новых предложение по трансферу футболиста не поступало.

Нойштедтер играет в составе "Фенербахче" с 2016 года. До этого он играл за "Боруссию" из Менхенгладбаха и "Майнц".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 17 матчах и забил один гол.

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