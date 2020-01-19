"Фенербахче" не смог подписать Родригеса из "Милана" из-за проблем с ФФП

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"Фенербахче" не смог подписать Родригеса из "Милана" из-за проблем с ФФП

Переход швейцарского защитника "Милана" Рикардо Родригеса в "Фенербахче" отложен из-за несоответствия турецкого клуба требованиям финансового фэйр-плей (ФФП), сообщает Football Italia.

Президент турок Али Кок пообещал немедленно подать апелляцию на решение руководства Турецкой федерации футбола, которая заблокировала трансфер игрока.

В нынешнем сезоне 27-летний Родригес провел за "Милан" пять матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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