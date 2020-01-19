"Фенербахче" не смог подписать Родригеса из "Милана" из-за проблем с ФФП
Переход швейцарского защитника "Милана" Рикардо Родригеса в "Фенербахче" отложен из-за несоответствия турецкого клуба требованиям финансового фэйр-плей (ФФП), сообщает Football Italia.
Президент турок Али Кок пообещал немедленно подать апелляцию на решение руководства Турецкой федерации футбола, которая заблокировала трансфер игрока.
В нынешнем сезоне 27-летний Родригес провел за "Милан" пять матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Брешия
|20
|15
|19
|Дженоа
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12