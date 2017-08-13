"Фенербахче" не сумел обыграть "Гезтепе", "Касымпаша" победила "Аланьяспор"

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"Фенербахче" не сумел обыграть "Гезтепе", "Касымпаша" победила "Аланьяспор"

В рамках первого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча.

"Гезтепе" – "Фенербахче" - 2:2

Голы: Потук, 5 - 0:1, Каштру, 8 - 1:1, Скарьоне, 57 - 2:1, Шкртел, 64 - 2:2.

"Фенербахче": Демирел, Исла, Нойштедтер (Каракоч, 85), Шкртел, Кейбаши, Топал, Соуза, Дирар (Шаэшуэ, 68), Потук, Вальбуэна, ван Перси (Кесе, 68).


"Аланьяспор" – "Касымпаша" - 1:3

Голы: Трезеге, 36 - 0:1, Ноймайр, 41 (пенальти) - 0:2, Акбаба, 43 - 1:2, Эдуок, 85 - 1:3. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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