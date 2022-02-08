"Фенербахче" неожиданно вылетел из Кубка Турции

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"Фенербахче" неожиданно вылетел из Кубка Турции

Фото: инстаграм "Кайсериспора"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка Турции "Фенербахче" проиграл "Кайсериспору" со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

Единственный гол в концовке встречи забил Рамазан Дживелек. Стоит отметить, что "Кайсериспор" весь второй тайм провел вдесятером из-за удаления Угура Демирока.

"Фенербахче" - "Кайсериспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Дживелек, 90+4 - 0:1

"Фенербахче": Озер, Сангаре (Росси, 66), Ким Мин-Джа, Салаи, Кадиоглу, Креспо, Туфан (Пелкаш, 50), Осайи-Самуэль, Яндаш, Валенсия (Дурсун, 66), Бериша.

"Кайсериспор": Баязит, Кароль, Демирок, Четин, Булут, Акдаг (Дживелек, 85), Пармак, Мане (Хоссейни, 46), Бертолаччи (Кемен, 73), Бассан, Пектемек (Кардосо, 46)

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