"Фенербахче" объявил о переходе чемпиона мира-2018

Защитник "Марселя" Адиль Рами перешел в "Фенербахче", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с турецким клубом контракт до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что "Марсель" решил избавиться от Рами после того, как он отправился на съемки телепередачи "Форт Боярд", отпросившись с тренировки по семейным обстоятельствам.

33-летний Рами выступал за "Марсель" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Фрежюс", "Лилль", "Валенсию", "Милан" и "Севилью". За сборную Франции сыграл 36 матчей и забил 1 гол. Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, победитель Лиги Европы, чемпион мира-2018.

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