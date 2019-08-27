"Фенербахче" объявил о переходе чемпиона мира-2018
Защитник "Марселя" Адиль Рами перешел в "Фенербахче", сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с турецким клубом контракт до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.
Ранее сообщалось, что "Марсель" решил избавиться от Рами после того, как он отправился на съемки телепередачи "Форт Боярд", отпросившись с тренировки по семейным обстоятельствам.
33-летний Рами выступал за "Марсель" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Фрежюс", "Лилль", "Валенсию", "Милан" и "Севилью". За сборную Франции сыграл 36 матчей и забил 1 гол. Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, победитель Лиги Европы, чемпион мира-2018.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фенербахче
|2
|6
|2
|Аланьяспор
|2
|6
|3
|Денизлиспор
|2
|6
|4
|Джайкур Ризеспор
|2
|6
|5
|Трабзонспор
|2
|4
|6
|Сивасспор
|2
|3
|7
|Малатия Беледийеспор
|2
|3
|8
|Бешикташ
|2
|3
|9
|Антальяспор
|2
|3
|10
|Газиантеп ББ
|2
|3
|11
|Анкарагюджю
|2
|2
|12
|Коньяспор
|2
|2
|13
|Кайсериспор
|2
|1
|14
|Галатасарай
|2
|1
|15
|Касимпаса
|2
|1
|16
|Генчлербирлиги
|2
|0
|17
|Истанбул ББ
|2
|0
|18
|Гёзтепе АС Измир
|2
|0