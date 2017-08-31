"Фенербахче" объявил о переходе Нету
Защитник питерского "Зенита" Луиш Нету стал игроком "Фенербахче", сообщает официальный сайт клуба.
"Канарейки" арендовали 29-летнего португальца на один сезон с правом последующего выкупа.
Нету выступал за "Зенит" с 2013 года, сыграл 154 матча и забил 1 гол.
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