"Фенербахче" объявил о переходе Нету

Защитник питерского "Зенита" Луиш Нету стал игроком "Фенербахче", сообщает официальный сайт клуба.

"Канарейки" арендовали 29-летнего португальца на один сезон с правом последующего выкупа.

Нету выступал за "Зенит" с 2013 года, сыграл 154 матча и забил 1 гол.

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