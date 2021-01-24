"Фенербахче" объявил о переходе Озила

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"Фенербахче" объявил о переходе Озила

Немецкий полузащитник Месут Озил перешел в "Фенербахче", сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Хавбек достался туркам бесплатно в статусе свободного агента и подписал контракт с "Фенербахче" до лета 2024 года.

32-летний Озил ранее выступал за "Шальке", "Вердер", "Реал" и "Арсенал". За сборную Германии сыграл 92 матча и забил 23 мяча. Чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Испании, трехкраный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Испании, чемпион мира.

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