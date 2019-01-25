"Фенербахче" объявил о переходе защитника "Челси" Мозеса

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"Фенербахче" объявил о переходе защитника "Челси" Мозеса

Защитник "Челси" Виктор Мозес перешёл в "Фенербахче". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Мозес участвовал в 6 матчах за "Челси".

Мозес перешёл в "Челси" летом 2012 года из "Уигана" за 11,5 миллиона евро. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги Европы.

Напомним, 12 февраля, в матче 1/16 Лиги Европы "Фенербахче" сразится с "Зенитом"

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