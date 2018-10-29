"Фенербахче" объявил об отставке Коку

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"Фенербахче" объявил об отставке Коку"Фенербахче" объявил об отставке 47-летнего главного тренера Филиппа Коку. 

Сообщение опубликовано на официальном  сайте турецкого клуба.

В воскресенье, 28 октября, команда дома проиграла "Анкарагюджю" (1:3) в 10-м туре чемпионата Турции. Сейчас один из самых титулованных клубов страны располагается на 15-м месте в турнирной таблице.

Не пропустите: "Истанбул" сильнее "Коньяспора" и другие результаты 10-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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3 Истанбул ББ Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ Бешикташ 34 71
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10 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 34 42
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