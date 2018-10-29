"Фенербахче" объявил об отставке Коку

"Фенербахче" объявил об отставке 47-летнего главного тренера Филиппа Коку.

Сообщение опубликовано на официальном сайте турецкого клуба.

В воскресенье, 28 октября, команда дома проиграла "Анкарагюджю" (1:3) в 10-м туре чемпионата Турции. Сейчас один из самых титулованных клубов страны располагается на 15-м месте в турнирной таблице.

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