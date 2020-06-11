"Фенербахче" объявил об уходе Ислы

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"Фенербахче" объявил об уходе Ислы

Полузащитник Маурисио Исла покинул "Фенербахче", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, вследствие чего чилиец получил статус свободного агента.

Скорее всего, 31-летний футболист продолжит карьеру в "Бока Хуниорс".

Исла выступал за "Фенербахче" с лета 2017 года, сыграл 91 матч и сделал 13 ассистов.

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