"Фенербахче" обыграл "Киркларелиспор" в ответном матче 1/4 финала Кубка Турции
"Фенербахче" выиграл у "Киркларелиспора" в ответном матче 1/4 финала Кубка Турции. Первая встреча команд завершилась со счетом 3:0.
Таким образом, "Фенербахче" по сумме двух игр пробился в полуфинал. Соперник команды станет известен позднее.
"Фенербахче" - "Киркларелиспор" - 1:0 (0:0)
Гол: Эрдинч, 50
А еще: Коутиньо заявил, что его не удивляет успех "Ливерпуля"| http://soccernews.ru
главное
-
Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче"
-
Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ
-
"Спартак" окажет материальную помощь по организации похорон Рейнгольда
-
Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020
-
Легендарный игрок "Спартака" Рейнгольд скончался на 78-м году жизни
Лента новостей
-
1
Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"
-
1
Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче"
-
2
Гвардиола: "Никогда не чувствовал себя лучшим тренером в мире"
-
У Жоау Фелиша диагностирован фаринготонзиллит
-
"Фенербахче" обыграл "Киркларелиспор" в ответном матче 1/4 финала Кубка Турции
-
"Эммен" выиграл у "Твенте" в матче 22-го тура чемпионата Голландии
-
1
Почеттино признался, что хочет тренировать команду АПЛ
-
Брандт пропустит обе встречи с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Сульшер высказался о полузащитнике "МЮ" Фернандеше
-
1
Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ
-
Коутиньо заявил, что его не удивляет успех "Ливерпуля"
-
"Спартак" окажет материальную помощь по организации похорон Рейнгольда
-
1
Роналдо рассказал об игре за "Реал"
-
Федун: "Рейнгольд - легенда "Спартака". Он был нашим жестким критиком и одновременно ценителем"
-
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью ветерана клуба Рейнгольда
-
1
"Барселона" подтвердила, что Дембеле пропустит полгода из-за травмы
-
Анчелотти признался, что в Англии ему работать комфортнее, чем в Италии
-
Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020
-
Легендарный игрок "Спартака" Рейнгольд скончался на 78-м году жизни
-
"Реал" и "Ювенутс" интересуются голкипером "Милана" Доннаруммой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|21
|42
|2
|Трабзонспор
|20
|41
|3
|Истанбул ББ
|21
|40
|4
|Аланьяспор
|21
|39
|5
|Фенербахче
|21
|38
|6
|Галатасарай
|20
|36
|7
|Бешикташ
|21
|36
|8
|Гёзтепе АС Измир
|20
|30
|9
|Газиантеп ББ
|21
|27
|10
|Денизлиспор
|21
|24
|11
|Малатия Беледийеспор
|20
|24
|12
|Джайкур Ризеспор
|20
|24
|13
|Генчлербирлиги
|21
|21
|14
|Коньяспор
|21
|20
|15
|Антальяспор
|21
|19
|16
|Анкарагюджю
|21
|17
|17
|Касимпаса
|20
|16
|18
|Кайсериспор
|21
|12