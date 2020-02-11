"Фенербахче" обыграл "Киркларелиспор" в ответном матче 1/4 финала Кубка Турции

"Фенербахче" выиграл у "Киркларелиспора" в ответном матче 1/4 финала Кубка Турции. Первая встреча команд завершилась со счетом 3:0.

Таким образом, "Фенербахче" по сумме двух игр пробился в полуфинал. Соперник команды станет известен позднее.

"Фенербахче" - "Киркларелиспор" - 1:0 (0:0)

Гол: Эрдинч, 50

А еще: Коутиньо заявил, что его не удивляет успех "Ливерпуля"| http://soccernews.ru