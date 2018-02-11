"Фенербахче" обыграл лидирующий "Башакшехир", "Коньяспор" и "Акхисар" также побеждают

Завершились несколько матчей 21-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Башакшехир" на своем поле уступил "Фенербахче". "Коньяспор" в гостях переиграл "Аланьяспор", "Аксихар" дома был сильнее "Бурсаспора".

"Башакшехир" - "Фенербахче" - 0:2 (0:1)

Голы: Фернандао, 32 - 0:1, Фернандао, 56 - 0:2

"Фенербахче": Демирел, Калдирим, Нойштедтер, Нету, Исла, Шаэшуэ, Соуза, Топал, Дирар, Жулиано, Фернандао (Потук, 71)

"Аланьяспор" - "Коньяспор" - 1:2 (1:2)

Голы: Это'О, 21 (с пенальти) - 0:1, Дуглас, 25 - 1:1, Шахинер, 40 - 1:2

"Кайзериспор" - "Сивасспор" - 1:1 (0:0)

Голы: Робиньо, 53 - 0:1, Булут, 66 - 1:1

"Акхисар" - "Бурсаспор" - 1:0 (1:0)

Гол: Юмлу, 24 - 1:0

Положение лидеров: Башекшехир - 43, Галатасарай - 41 (20), Фенербахче - 41, Бешикташ - 40...

Не пропустите: Дубль Вагнера Лава помог "Бешикташу" сокрушить "Карабюкспор" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru