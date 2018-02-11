"Фенербахче" обыграл лидирующий "Башакшехир", "Коньяспор" и "Акхисар" также побеждают

Теги фенербахчеистанбул ббакхисар беледийе гс

"Фенербахче" обыграл лидирующий "Башакшехир", "Коньяспор" и "Акхисар" также побеждают

Завершились несколько матчей 21-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Башакшехир" на своем поле уступил "Фенербахче". "Коньяспор" в гостях переиграл "Аланьяспор", "Аксихар" дома был сильнее "Бурсаспора".

"Башакшехир" - "Фенербахче" - 0:2 (0:1)
Голы: Фернандао, 32 - 0:1, Фернандао, 56 - 0:2

"Фенербахче": Демирел, Калдирим, Нойштедтер, Нету, Исла, Шаэшуэ, Соуза, Топал, Дирар, Жулиано, Фернандао (Потук, 71)

"Аланьяспор" - "Коньяспор" - 1:2 (1:2)
Голы: Это'О, 21 (с пенальти) - 0:1, Дуглас, 25 - 1:1, Шахинер, 40 - 1:2

"Кайзериспор" - "Сивасспор" - 1:1 (0:0)
Голы: Робиньо, 53 - 0:1, Булут, 66 - 1:1

"Акхисар" - "Бурсаспор" - 1:0 (1:0)
Гол: Юмлу, 24 - 1:0

Положение лидеров: Башекшехир - 43, Галатасарай - 41 (20), Фенербахче - 41, Бешикташ - 40...

Не пропустите: Дубль Вагнера Лава помог "Бешикташу" сокрушить "Карабюкспор" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 21 43
2 Галатасарай 20 41
3 Фенербахче 21 41
4 Бешикташ 21 40
5 Кайсериспор 21 35
6 Трабзонспор 21 33
7 Гёзтепе АС Измир 21 33
8 Сивасспор 21 31
9 Малатия Беледийеспор 21 27
10 Бурсаспор 21 26
11 Касимпаса 21 26
12 Акхисар Беледийе ГС 21 24
13 Генчлербирлиги 21 22
14 Аланьяспор 21 21
15 Антальяспор 20 21
16 Коньяспор 21 20
17 Османлыспор 21 19
18 Карабюкспор 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов