"Фенербахче" обыграл лидирующий "Башакшехир", "Коньяспор" и "Акхисар" также побеждают
Завершились несколько матчей 21-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Башакшехир" на своем поле уступил "Фенербахче". "Коньяспор" в гостях переиграл "Аланьяспор", "Аксихар" дома был сильнее "Бурсаспора".
"Башакшехир" - "Фенербахче" - 0:2 (0:1)
Голы: Фернандао, 32 - 0:1, Фернандао, 56 - 0:2
"Фенербахче": Демирел, Калдирим, Нойштедтер, Нету, Исла, Шаэшуэ, Соуза, Топал, Дирар, Жулиано, Фернандао (Потук, 71)
"Аланьяспор" - "Коньяспор" - 1:2 (1:2)
Голы: Это'О, 21 (с пенальти) - 0:1, Дуглас, 25 - 1:1, Шахинер, 40 - 1:2
"Кайзериспор" - "Сивасспор" - 1:1 (0:0)
Голы: Робиньо, 53 - 0:1, Булут, 66 - 1:1
"Акхисар" - "Бурсаспор" - 1:0 (1:0)
Гол: Юмлу, 24 - 1:0
Положение лидеров: Башекшехир - 43, Галатасарай - 41 (20), Фенербахче - 41, Бешикташ - 40...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|21
|43
|2
|Галатасарай
|20
|41
|3
|Фенербахче
|21
|41
|4
|Бешикташ
|21
|40
|5
|Кайсериспор
|21
|35
|6
|Трабзонспор
|21
|33
|7
|Гёзтепе АС Измир
|21
|33
|8
|Сивасспор
|21
|31
|9
|Малатия Беледийеспор
|21
|27
|10
|Бурсаспор
|21
|26
|11
|Касимпаса
|21
|26
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|21
|24
|13
|Генчлербирлиги
|21
|22
|14
|Аланьяспор
|21
|21
|15
|Антальяспор
|20
|21
|16
|Коньяспор
|21
|20
|17
|Османлыспор
|21
|19
|18
|Карабюкспор
|21
|12