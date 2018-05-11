"Фенербахче" отрицает интерес к Пейчиновичу

"Фенербахче" отрицает интерес к защитнику "Локомотива" Неманье Пейчиновичу, сообщают российские СМИ.

Несмотря на то, что 30-летний серб летом станет свободным агентом и его можно будет заполучить бесплатно, турецкий клуб не намерен подписывать футболиста.

В этом сезоне Пейчинович сыграл за "Локомотив" 35 матчей, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru