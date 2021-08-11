"Фенербахче" ответил на предложение "Спартака" по Пелкасу
Фото инстаграм Димитриса Пелкаса
"Фенербахче" отклонил предложение "Спартака" по полузащитнику Димитрису Пелкасу.
Как сообщает Krampon Sport, "красно-белые" предложили за 27-летнего грека 8,5 миллиона евро плюс бонусы, однако турецкий клуб требует не менее 13 миллионов евро.
Отмечается, что на Пелкаса также претендуют "Краснодар", "Рубин", "Болонья", "Лион" и менхенгладбахская "Боруссия".
В прошлом сезоне на счету Пелкаса 8 голов и 8 результативных передач в 34 играх.
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