"Фенербахче" озвучил "Краснодару" цену на Зайца

"Фенербахче" и "Краснодар" ведут переговоры о трансфере полузащитника Михи Зайца.

По информации Fanatik, "быки" являются фаворитами в гонке за словенским хавбеком, опережая неназванные итальянские и немецкие клубы.

Впрочем, стоимость сделки сторонам согласовать пока не удаётся. Турки требуют за игрока 6 миллионов евро, а россияне предлагают только 4 миллиона.

25-летний Зайц выступает за "Фенербахче" с января 2019 года, сыграл 11 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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