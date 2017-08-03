"Фенербахче", ПАОК и "Маритиму" вышли в четвертый раунд квалификации Лиги Европы

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"Фенербахче", ПАОК и "Маритиму" вышли в четвертый раунд квалификации Лиги Европы

Завершились еще несколько ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В следующий этап пробились "Фенербахче", "Остерсунд", "Маритиму" и ПАОК.

"Фенербахче" (Турция) - "Штурм" (Австрия) - 1:1 (1:0) - первый матч - 2:1
Голы: Дирар, 32 - 1:0, Хуспек, 66 - 1:0

"Фола" (Люксембург) - "Остерсунд" (Швеция) - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Бенси, 53 - 1:0, Соми, 59 - 1:1, Петтерссон, 66 - 1:2

"Маритиму" (Португалия) - "Ботев" (Болгария) - 2:0 (1:0)
Голы: Пинью, 34 (с пенальти) - 1:0, Валенте, 49 - 2:0

ПАОК (Греция) - "Олимпик" (Донецк, Украина) - 2:0 (2:0)
Голы: Мак, 24 - 1:0, Чимирот, 45 - 2:0

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