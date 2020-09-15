"Фенербахче" перебил предложение "Локомотива" Манджукичу
"Фенербахче" работает над подписанием форварда Марио Манджукича, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.
По информации источника, стамбульский клуб сделал 34-летнему футболисту более выгодное предложение, чем "Локомотив".
"Фенербахче" готов платить хорвату 3,5 миллиона евро в год, а "железнодорожники" - 2,7 миллиона.
Манджукич - свободный агент. Последним его клубом был катарский "Аль-Духаиль". Нападающий наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус".
Не пропустите: Итальянский клуб может перехватить Марио Манджукича у "Локомотива". | http://soccernews.ru
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