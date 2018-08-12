"Фенербахче" переиграл "Бурсаспор" и другие результаты первого тура чемпионата Турции

В субботу состоялись три матча первого тура чемпионата Турции. Выделим волевую победу "Фенербахче" над "Бурсаспором".

"Сивасспор" – "Аланьяспор" - 1:0

Гол: Кылынч, 84 - 1:0.



"Ризеспор" – "Касымпаша" - 2:3

Голы: Самудио, 33 - 1:0, Ялчин, 55 - 2:0, Дианье, 75 (пенальти) - 2:1, Зербест, 81 - 2:2, Халили, 90 - 2:3.



"Фенербахче" – "Бурсаспор" - 2:1

Голы: Трост-Эконг, 16 - 0:1, Жулиано, 22 (пенальти) - 1:1, Соуза, 30 - 2:1.

"Фенербахче": Демирел, Калдырым, Нойштедтер, Исла, Шкртел, Айю (Потук, 90), Жулиано, Алыджи (Элмаз, 83), Топал, Соуза, Сольдадо (Дирар, 66).

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