"Фенербахче" переиграл "Бурсаспор" и другие результаты первого тура чемпионата Турции
В субботу состоялись три матча первого тура чемпионата Турции. Выделим волевую победу "Фенербахче" над "Бурсаспором".
"Сивасспор" – "Аланьяспор" - 1:0
Гол: Кылынч, 84 - 1:0.
"Ризеспор" – "Касымпаша" - 2:3
Голы: Самудио, 33 - 1:0, Ялчин, 55 - 2:0, Дианье, 75 (пенальти) - 2:1, Зербест, 81 - 2:2, Халили, 90 - 2:3.
"Фенербахче" – "Бурсаспор" - 2:1
Голы: Трост-Эконг, 16 - 0:1, Жулиано, 22 (пенальти) - 1:1, Соуза, 30 - 2:1.
"Фенербахче": Демирел, Калдырым, Нойштедтер, Исла, Шкртел, Айю (Потук, 90), Жулиано, Алыджи (Элмаз, 83), Топал, Соуза, Сольдадо (Дирар, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12