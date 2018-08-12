"Фенербахче" переиграл "Бурсаспор" и другие результаты первого тура чемпионата Турции

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"Фенербахче" переиграл "Бурсаспор" и другие результаты первого тура чемпионата Турции

В субботу состоялись три матча первого тура чемпионата Турции. Выделим волевую победу "Фенербахче" над "Бурсаспором".

"Сивасспор" – "Аланьяспор" - 1:0

Гол: Кылынч, 84 - 1:0.


"Ризеспор" – "Касымпаша" - 2:3

Голы: Самудио, 33 - 1:0, Ялчин, 55 - 2:0, Дианье, 75 (пенальти) - 2:1, Зербест, 81 - 2:2, Халили, 90 - 2:3.


"Фенербахче" – "Бурсаспор" - 2:1

Голы: Трост-Эконг, 16 - 0:1, Жулиано, 22 (пенальти) - 1:1, Соуза, 30 - 2:1.

"Фенербахче": Демирел, Калдырым, Нойштедтер, Исла, Шкртел, Айю (Потук, 90), Жулиано, Алыджи (Элмаз, 83), Топал, Соуза, Сольдадо (Дирар, 66).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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