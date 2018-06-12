"Фенербахче" переманил тренера "Ливерпуля"

Новым главным тренером "Фенербахче" станет Желько Бувач, сообщает Sporx.

По сведениям издания, турецкий клуб уже согласовал с боснийским специалистом условия личного контракта.

Напомним, что 56-летний Бувач в минувшем сезоне был ассистентом наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа и сотрудничал с ним на протяжении 17 лет.

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