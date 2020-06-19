"Фенербахче" подаст в суд на Крузе

"Фенербахче" будет судиться с нападающим Максом Крузе, который расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.

"Канарейки" объявили, что подадут иск против 32-летнего футболиста, поскольку его решение об уходе ничем не обосновано.

В частности, стамбульский клуб отметил, что немец получал зарплату в полном объёме, а после начала пандемии коронавируса отказался обсуждать сокращение оклада.

Крузе выступал за "Фенербахче" с прошлого лета, сыграл 23 матча, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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