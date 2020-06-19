"Фенербахче" подаст в суд на Крузе
"Фенербахче" будет судиться с нападающим Максом Крузе, который расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.
"Канарейки" объявили, что подадут иск против 32-летнего футболиста, поскольку его решение об уходе ничем не обосновано.
В частности, стамбульский клуб отметил, что немец получал зарплату в полном объёме, а после начала пандемии коронавируса отказался обсуждать сокращение оклада.
Крузе выступал за "Фенербахче" с прошлого лета, сыграл 23 матча, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Трабзонспор
|27
|56
|2
|Истанбул ББ
|27
|56
|3
|Сивасспор
|27
|52
|4
|Галатасарай
|27
|50
|5
|Бешикташ
|27
|44
|6
|Аланьяспор
|27
|43
|7
|Фенербахче
|27
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|27
|37
|9
|Газиантеп ББ
|27
|33
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|Антальяспор
|27
|33
|11
|Денизлиспор
|27
|31
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|Генчлербирлиги
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|31
|13
|Касимпаса
|27
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|14
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|15
|Коньяспор
|27
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|Малатия Беледийеспор
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