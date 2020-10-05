"Фенербахче" подписал аргентинца Перотти, которым интересовался "Спартак"

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"Фенербахче" подписал аргентинца Перотти, которым интересовался "Спартак"

Аргентинский полузащитник римской "Ромы" Диего Перотти перешел в стамбульский "Фенербахче", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Футболист достался "Фенербахче" бесплатно. Аргентинец подписал с турецким клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год. Стоит отметить, что игроком также интересовался московский "Спартак".

32-летний Перотти выступал за "Рому" с 2016 года, провел за клуб 138 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 26 результативных передач. Ранее играл за "Депортиво Морон", "Севилью", "Боку Хуниорс" и "Дженоа". За сборную Аргентины сыграл пять матчей. Обладатель Кубка Испании.

Не пропустите: "Спартак" ведёт переговоры о трансфере защитника "Уотфорда". | http://soccernews.ru
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