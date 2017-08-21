"Фенербахче" подпишет форварда "Эвертона"

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"Фенербахче" подпишет форварда "Эвертона"

"Фенербахче" договорился с "Эвертоном" о переходе нападающего Умара Ниассе, сообщает Fotospor.

Также турецкий клуб согласовал с 27-летним сенегальцем условия личного контракта. Впрочем, пока неизвестно, идёт речь о полноценном трансфере или об аренде.

Стоит отметить, что вторую половину прошлого сезона Ниассе провёл на правах аренды в "Халле", сыграл 19 матчей и забил 5 голов. 

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