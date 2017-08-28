"Фенербахче" подтвердил наличие переговоров по трансферу Нету
Защитник "Зенита" Луиш Нету может в ближайшее время стать игроком "Фенербахче".
Турецкий клуб на своём официальном сайте подтвердил наличие переговоров с "сине-бело-голубыми" по трансферу 29-летнего португальца.
СМИ утверждают, что "канарейки" арендуют Нету на один год за 1 миллион евро. Ожидается, что грядущей ночью футболист прилетит в Стамбул.
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|Команда
|М
|О
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|34
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|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Коньяспор
|34
|43
|10
|Касимпаса
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Бурсаспор
|34
|38
|15
|Кайсериспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25