"Фенербахче" подтвердил наличие переговоров по трансферу Нету

Защитник "Зенита" Луиш Нету может в ближайшее время стать игроком "Фенербахче".

Турецкий клуб на своём официальном сайте подтвердил наличие переговоров с "сине-бело-голубыми" по трансферу 29-летнего португальца.

СМИ утверждают, что "канарейки" арендуют Нету на один год за 1 миллион евро. Ожидается, что грядущей ночью футболист прилетит в Стамбул.

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