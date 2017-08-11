"Фенербахче" подтвердил наличие переговоров с Жулиано

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"Фенербахче" подтвердил наличие переговоров с Жулиано

"Фенербахче" на своём официальном сайте подтвердил наличие переговоров с полузащитником "Зенита" Жулиано.

Согласно информации, опубликованной на ресурсе "канареек", 27-летний бразилец сегодня прилетит в Стамбул для прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, "Фенербахче" арендует Жулиано с правом последующего выкупа.

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