"Фенербахче" покинул зону вылета благодаря победе над "Ризеспором" и другие результаты 24-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 24-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Бурсаспор" вырвал победу над "Сивасспором", по схожему сценарию "Фенербахче" переиграл "Ризеспор", а вот "Бешикташ" едва не потерпел поражение от "Кайсериспора".

"Бурсаспор" - "Сивасспор" - 3:2

Голы: Кылынч, 6 - 0:1, Шеху, 19 - 1:1, Севе, 62 - 2:1, Ндинга, 89 - 2:2, Кара, 90 - 3:2.

"Кайсериспор" - "Бешикташ" - 2:2

Голы: Хатчинсон, 37 - 0:1, Кравец, 57 - 1:1, Тюрюч, 62 - 2:1, Эркин, 90 - 2:2.

"Фенербахче" - "Ризеспор" - 3:2

Голы: Калдырым, 4 (автогол) - 0:1, Азиз, 22 - 1:1, Сольдадо, 40 - 2:1, Мельняк, 55 - 2:2, Мозес, 84 (пенальти) - 3:2.

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