"Фенербахче" покинул зону вылета благодаря победе над "Ризеспором" и другие результаты 24-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 24-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Бурсаспор" вырвал победу над "Сивасспором", по схожему сценарию "Фенербахче" переиграл "Ризеспор", а вот "Бешикташ" едва не потерпел поражение от "Кайсериспора".
"Бурсаспор" - "Сивасспор" - 3:2
Голы: Кылынч, 6 - 0:1, Шеху, 19 - 1:1, Севе, 62 - 2:1, Ндинга, 89 - 2:2, Кара, 90 - 3:2.
"Кайсериспор" - "Бешикташ" - 2:2
Голы: Хатчинсон, 37 - 0:1, Кравец, 57 - 1:1, Тюрюч, 62 - 2:1, Эркин, 90 - 2:2.
"Фенербахче" - "Ризеспор" - 3:2
Голы: Калдырым, 4 (автогол) - 0:1, Азиз, 22 - 1:1, Сольдадо, 40 - 2:1, Мельняк, 55 - 2:2, Мозес, 84 (пенальти) - 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12