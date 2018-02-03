"Фенербахче" потерял очки в матче с "Генчлербирлиги" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции

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"Фенербахче" потерял очки в матче с "Генчлербирлиги" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 20-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Карабюкспор" и "Антальяспор" одержали домашние победы, а "Фенербахче" на своём поле довольствовался лишь ничьей в поединке с "Генчлербирлиги".

"Карабюкспор" – "Аланьяспор" - 1:0

Гол: Алексе, 79 - 1:0.


"Антальяспор" – "Малатияспор" - 3:1

Голы: Кадах, 9 (пенальти) - 1:0, Кара, 45 - 1:1, Кадах, 66 - 2:1, Эль-Кабир, 90 - 3:1.

Удаление: Шебак (52) - "Малатияспор".


"Фенербахче" – "Генчлербирлиги" - 2:2

Голы: Дирар, 45 (автогол) - 0:1, Потук, 46 - 1:1, Дирар, 61 - 2:1, Милинкович, 69 - 2:2.

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Команда М О
1 Истанбул ББ 19 42
2 Галатасарай 19 41
3 Фенербахче 20 38
4 Бешикташ 20 37
5 Кайсериспор 20 34
6 Трабзонспор 19 31
7 Гёзтепе АС Измир 19 31
8 Сивасспор 19 27
9 Бурсаспор 20 26
10 Малатия Беледийеспор 20 26
11 Касимпаса 20 25
12 Аланьяспор 20 21
13 Генчлербирлиги 20 21
14 Акхисар Беледийе ГС 20 21
15 Антальяспор 20 21
16 Османлыспор 20 18
17 Коньяспор 19 16
18 Карабюкспор 20 12
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