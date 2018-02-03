"Фенербахче" потерял очки в матче с "Генчлербирлиги" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 20-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Карабюкспор" и "Антальяспор" одержали домашние победы, а "Фенербахче" на своём поле довольствовался лишь ничьей в поединке с "Генчлербирлиги".

"Карабюкспор" – "Аланьяспор" - 1:0

Гол: Алексе, 79 - 1:0.



"Антальяспор" – "Малатияспор" - 3:1

Голы: Кадах, 9 (пенальти) - 1:0, Кара, 45 - 1:1, Кадах, 66 - 2:1, Эль-Кабир, 90 - 3:1.

Удаление: Шебак (52) - "Малатияспор".



"Фенербахче" – "Генчлербирлиги" - 2:2

Голы: Дирар, 45 (автогол) - 0:1, Потук, 46 - 1:1, Дирар, 61 - 2:1, Милинкович, 69 - 2:2.

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