"Фенербахче" потерял очки в матче с "Генчлербирлиги" и другие результаты 20-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 20-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Карабюкспор" и "Антальяспор" одержали домашние победы, а "Фенербахче" на своём поле довольствовался лишь ничьей в поединке с "Генчлербирлиги".
"Карабюкспор" – "Аланьяспор" - 1:0
Гол: Алексе, 79 - 1:0.
"Антальяспор" – "Малатияспор" - 3:1
Голы: Кадах, 9 (пенальти) - 1:0, Кара, 45 - 1:1, Кадах, 66 - 2:1, Эль-Кабир, 90 - 3:1.
Удаление: Шебак (52) - "Малатияспор".
"Фенербахче" – "Генчлербирлиги" - 2:2
Голы: Дирар, 45 (автогол) - 0:1, Потук, 46 - 1:1, Дирар, 61 - 2:1, Милинкович, 69 - 2:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|19
|42
|2
|Галатасарай
|19
|41
|3
|Фенербахче
|20
|38
|4
|Бешикташ
|20
|37
|5
|Кайсериспор
|20
|34
|6
|Трабзонспор
|19
|31
|7
|Гёзтепе АС Измир
|19
|31
|8
|Сивасспор
|19
|27
|9
|Бурсаспор
|20
|26
|10
|Малатия Беледийеспор
|20
|26
|11
|Касимпаса
|20
|25
|12
|Аланьяспор
|20
|21
|13
|Генчлербирлиги
|20
|21
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|20
|21
|15
|Антальяспор
|20
|21
|16
|Османлыспор
|20
|18
|17
|Коньяспор
|19
|16
|18
|Карабюкспор
|20
|12