"Фенербахче" прервал серию из трех безвыигрышных матчей и разгромил "Сивасспор" благодаря хет-трику Сольдадо

Завершились несколько матчей 12-го тура чемпионата Турции. "Фенербахче" одержал первую победу за последние четыре поединка, разгромив "Сивасспор". "Трабзонспор" с хоккейным счетом переиграл "Османлыспор".

"Фенербахче" - "Сивасспор" - 4:1 (1:0)

Голы: Дирар, 31 - 1:0, Бифума, 47 - 1:1, Сольдадо, 61 - 2:1, Сольдадо, 77 - 3:1, Сольдадо, 81 - 4:1

"Трабзонспор" - "Османлыспор" - 4:3 (2:2)

Голы: Кагиран, 7 - 0:1, Перейра, 28 (автогол) - 0:2, Н'Дойе, 39 - 1:2, Йилмаз, 41 - 2:2, Перейра, 57 (автогол) - 2:3, Язичи, 70 - 3:3, Йилмаз, 90+4 (с пенальти) - 4:3

"Генчлербирлиги" - "Кайзериспор" - 1:2 (1:1)

Голы: Булут, 28 - 0:1, Параиба, 32 - 1:1, Болдрин, 58 - 1:2

"Аланьяспор" - "Малатьяспор" - 1:0 (0:0)

Гол: Вагнер Лав, 50 - 1:0

Положение лидеров: Галатасарай, Башакшехир - 26, Бешикташ, Кайзериспор - 22, Фенербахче - 20...

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