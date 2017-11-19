"Фенербахче" прервал серию из трех безвыигрышных матчей и разгромил "Сивасспор" благодаря хет-трику Сольдадо

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"Фенербахче" прервал серию из трех безвыигрышных матчей и разгромил "Сивасспор" благодаря хет-трику Сольдадо

Завершились несколько матчей 12-го тура чемпионата Турции. "Фенербахче" одержал первую победу за последние четыре поединка, разгромив "Сивасспор". "Трабзонспор" с хоккейным счетом переиграл "Османлыспор".

"Фенербахче" - "Сивасспор" - 4:1 (1:0)
Голы: Дирар, 31 - 1:0, Бифума, 47 - 1:1, Сольдадо, 61 - 2:1, Сольдадо, 77 - 3:1, Сольдадо, 81 - 4:1

"Трабзонспор" - "Османлыспор" - 4:3 (2:2)
Голы: Кагиран, 7 - 0:1, Перейра, 28 (автогол) - 0:2, Н'Дойе, 39 - 1:2, Йилмаз, 41 - 2:2, Перейра, 57 (автогол) - 2:3, Язичи, 70 - 3:3, Йилмаз, 90+4 (с пенальти) - 4:3

"Генчлербирлиги" - "Кайзериспор" - 1:2 (1:1)
Голы: Булут, 28 - 0:1, Параиба, 32 - 1:1, Болдрин, 58 - 1:2

"Аланьяспор" - "Малатьяспор" - 1:0 (0:0)
Гол: Вагнер Лав, 50 - 1:0

Положение лидеров: Галатасарай, Башакшехир - 26, Бешикташ, Кайзериспор - 22, Фенербахче - 20...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 12 26
2 Истанбул ББ 12 26
3 Бешикташ 12 22
4 Кайсериспор 12 22
5 Фенербахче 12 20
6 Сивасспор 12 19
7 Бурсаспор 12 18
8 Гёзтепе АС Измир 12 18
9 Акхисар Беледийе ГС 12 18
10 Аланьяспор 12 17
11 Трабзонспор 12 16
12 Малатия Беледийеспор 12 14
13 Антальяспор 12 13
14 Касимпаса 11 12
15 Коньяспор 12 11
16 Карабюкспор 11 8
17 Османлыспор 12 8
18 Генчлербирлиги 12 8
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