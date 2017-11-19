"Фенербахче" прервал серию из трех безвыигрышных матчей и разгромил "Сивасспор" благодаря хет-трику Сольдадо
Завершились несколько матчей 12-го тура чемпионата Турции. "Фенербахче" одержал первую победу за последние четыре поединка, разгромив "Сивасспор". "Трабзонспор" с хоккейным счетом переиграл "Османлыспор".
"Фенербахче" - "Сивасспор" - 4:1 (1:0)
Голы: Дирар, 31 - 1:0, Бифума, 47 - 1:1, Сольдадо, 61 - 2:1, Сольдадо, 77 - 3:1, Сольдадо, 81 - 4:1
"Трабзонспор" - "Османлыспор" - 4:3 (2:2)
Голы: Кагиран, 7 - 0:1, Перейра, 28 (автогол) - 0:2, Н'Дойе, 39 - 1:2, Йилмаз, 41 - 2:2, Перейра, 57 (автогол) - 2:3, Язичи, 70 - 3:3, Йилмаз, 90+4 (с пенальти) - 4:3
"Генчлербирлиги" - "Кайзериспор" - 1:2 (1:1)
Голы: Булут, 28 - 0:1, Параиба, 32 - 1:1, Болдрин, 58 - 1:2
"Аланьяспор" - "Малатьяспор" - 1:0 (0:0)
Гол: Вагнер Лав, 50 - 1:0
Положение лидеров: Галатасарай, Башакшехир - 26, Бешикташ, Кайзериспор - 22, Фенербахче - 20...
Не пропустите: "Истанбул" благодаря хет-трику Адебайора уничтожил "Галатасарай" и другие результаты 12-го тура чемпионата Турции. http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|12
|26
|2
|Истанбул ББ
|12
|26
|3
|Бешикташ
|12
|22
|4
|Кайсериспор
|12
|22
|5
|Фенербахче
|12
|20
|6
|Сивасспор
|12
|19
|7
|Бурсаспор
|12
|18
|8
|Гёзтепе АС Измир
|12
|18
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|12
|18
|10
|Аланьяспор
|12
|17
|11
|Трабзонспор
|12
|16
|12
|Малатия Беледийеспор
|12
|14
|13
|Антальяспор
|12
|13
|14
|Касимпаса
|11
|12
|15
|Коньяспор
|12
|11
|16
|Карабюкспор
|11
|8
|17
|Османлыспор
|12
|8
|18
|Генчлербирлиги
|12
|8