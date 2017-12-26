"Фенербахче" претендует на защитника "Зенита"

Турецкий "Фенербахче" претендует на защитника питерского "Зенита" Доменико Кришито, информирует Ahaber.

По сведениям источника, "канарейки" планируют подписать 30-летнего бека "сине-бело-голубых" уже в зимнее трансферное окно. При этом "Фенербахче" намерен опередить в борьбе за итальянца другой турецкий гранд - "Галатасарай", который также заинтересован в услугах футболиста.

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