"Фенербахче" продал Элмаса в "Наполи" за 15 миллионов евро



Северомакедонский полузащитник "Фенербахче" Элиф Элмас перейдет в "Наполи", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 15 миллионов евро. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование в неаполитанском клубе. Если все будет в порядке, игрок подпишет с "Наполи" пятилетний контракт.

19-летний Элмас выступал за "Фенербахче" с 2017 года. Всего за турецкий клуб он провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Работнички". За сборную Северной Македонии сыграл 12 матчей и забил два гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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