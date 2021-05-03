"Фенербахче" продолжает погоню за "Бешикташем"
Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен
"Фенербахче" победил "Эрзурумспор" (3:1) в матче 39-го тура чемпионата Турции.
В составе хозяев голами отметились Хосе Соса (с пенальти), Эннер Валенсия и Димитирос Пелкас. У гостей забил Озгюр Серт.
"Фенербахче" набрал 76 очков и занимает второе место. У лидирующего "Бешикташа" 81 очко. На третьем месте «Галатасарай» — 75 очков. "Эрзурумспор" в зоне вылета — 37 очков и 19-е место.
Чемпионат Турции. Суперлига
"Фенербахче" — "Эрзурумспор" — 3:1 (3:0)
Голы: Соса, 6, Валенсия, 12, Пелкас, 14 — Серт, 81
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24