"Фенербахче" продолжает погоню за "Бешикташем"

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"Фенербахче" продолжает погоню за "Бешикташем"Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен

"Фенербахче" победил "Эрзурумспор" (3:1) в матче 39-го тура чемпионата Турции.

В составе хозяев голами отметились Хосе Соса (с пенальти), Эннер Валенсия и Димитирос Пелкас. У гостей забил Озгюр Серт.

"Фенербахче" набрал 76 очков и занимает второе место. У лидирующего "Бешикташа" 81 очко. На третьем месте «Галатасарай» — 75 очков. "Эрзурумспор" в зоне вылета — 37 очков и 19-е место.

Чемпионат Турции. Суперлига

"Фенербахче" — "Эрзурумспор" — 3:1 (3:0)

Голы: Соса, 6, Валенсия, 12, Пелкас, 14 — Серт, 81

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