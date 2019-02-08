"Фенербахче" проиграл "Кайсериспору" перед матчем с "Зенитом"

"Фенербахче" проиграл "Кайсериспору" в рамках 21-го тура чемпионата Турции.

Победный гол в составе хозяев забил украинский нападающий Артем Кравец.

"Кайсериспор" - "Фенербахче" - 1:0.

Гол: Кравец, 87 - 1:0.

"Фенербахче": Демирель, Исла, Калдырым, Нойштедтер, Азиз, Жаилсон, Дирар, Арслан (Фрей, 72), Экичи (Мозес, 46), Сольдадо, Айю (Эльмас, 83).

"Кайсериспор" с 25 баллами занимает 11 место турнирной таблицы чемпионата Турции. "Фенербахче" с 23 очками расположился на 13 сточке.

"Зенит" сыграет с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы 12 февраля в Стамбуле.

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