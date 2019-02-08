"Фенербахче" проиграл "Кайсериспору" перед матчем с "Зенитом"
"Фенербахче" проиграл "Кайсериспору" в рамках 21-го тура чемпионата Турции.
Победный гол в составе хозяев забил украинский нападающий Артем Кравец.
"Кайсериспор" - "Фенербахче" - 1:0.
Гол: Кравец, 87 - 1:0.
"Фенербахче": Демирель, Исла, Калдырым, Нойштедтер, Азиз, Жаилсон, Дирар, Арслан (Фрей, 72), Экичи (Мозес, 46), Сольдадо, Айю (Эльмас, 83).
"Кайсериспор" с 25 баллами занимает 11 место турнирной таблицы чемпионата Турции. "Фенербахче" с 23 очками расположился на 13 сточке.
"Зенит" сыграет с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы 12 февраля в Стамбуле.
А еще: "Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12