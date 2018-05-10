"Фенербахче" проиграл в финале Кубка Турции



"Акхисар" обыграл "Фенербахче" в финале Кубка Турции и стал обладателем трофея.

Победу "Акхисару" принесли голы Мигела Лопеша, Абдула Сиссоко и Элдера Барбозы.

"Акхисар" - "Фенербахче" - 3:2 (1:0)

Голы: Лопеш, 32 - 1:0, Фернандао, 56 - 1:1, Сиссоко, 70 - 2:1, Барбоза, 81 - 3:1, Соуза, 86 - 3:2.

Стоит отметить, что для "Акхисара" этот трофей стал первым в истории клуба.

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