"Фенербахче" разгромил "Аланьяспор" и другие результаты 22-го тура чемпионата Турции

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"Фенербахче" разгромил "Аланьяспор" и другие результаты 22-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 22-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Домашние победы синхронно одержали "Антальяспор", "Сивасспор" и "Фенербахче", которые обыграли "Кайсериспор", "Османлыспор" и "Аланьяспор" соответственно.

"Антальяспор" – "Кайсериспор" - 2:1

Голы: Гюрал, 60 - 1:0, Булут, 80 - 1:1, Дукара, 88 - 2:1.


"Сивасспор" – "Османлыспор" - 3:2

Голы: Робиньо, 24 - 1:0, Цикалеши, 61 - 1:1, Чагыран, 71 (пенальти) - 1:2, Робиньо, 82 - 2:2, Гои-Би, 90 - 3:2.


"Фенербахче" – "Аланьяспор" - 3:0

Голы: Жулиано, 20 - 1:0, Фернандао, 27 - 2:0, Жулиано, 60 (пенальти) - 3:0.

"Фенербахче": Камени, Калдырым, Нойштедтер, Нету, Исла, Шаэшуэ (Потук, 70), Вальбуэна, Соуза, Топал, Жулиано (Дирар, 70), Фернандао (Элмаз, 90).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 21 44
2 Фенербахче 22 44
3 Истанбул ББ 21 43
4 Бешикташ 22 41
5 Кайсериспор 22 35
6 Сивасспор 22 34
7 Трабзонспор 21 33
8 Гёзтепе АС Измир 21 33
9 Малатия Беледийеспор 22 28
10 Бурсаспор 22 27
11 Акхисар Беледийе ГС 22 27
12 Касимпаса 21 26
13 Антальяспор 22 24
14 Генчлербирлиги 21 22
15 Коньяспор 22 21
16 Аланьяспор 22 21
17 Османлыспор 22 19
18 Карабюкспор 22 12
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