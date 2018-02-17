"Фенербахче" разгромил "Аланьяспор" и другие результаты 22-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 22-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Домашние победы синхронно одержали "Антальяспор", "Сивасспор" и "Фенербахче", которые обыграли "Кайсериспор", "Османлыспор" и "Аланьяспор" соответственно.

"Антальяспор" – "Кайсериспор" - 2:1

Голы: Гюрал, 60 - 1:0, Булут, 80 - 1:1, Дукара, 88 - 2:1.



"Сивасспор" – "Османлыспор" - 3:2

Голы: Робиньо, 24 - 1:0, Цикалеши, 61 - 1:1, Чагыран, 71 (пенальти) - 1:2, Робиньо, 82 - 2:2, Гои-Би, 90 - 3:2.



"Фенербахче" – "Аланьяспор" - 3:0

Голы: Жулиано, 20 - 1:0, Фернандао, 27 - 2:0, Жулиано, 60 (пенальти) - 3:0.

"Фенербахче": Камени, Калдырым, Нойштедтер, Нету, Исла, Шаэшуэ (Потук, 70), Вальбуэна, Соуза, Топал, Жулиано (Дирар, 70), Фернандао (Элмаз, 90).

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