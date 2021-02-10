"Фенербахче" с Озилом в составе вылетел из Кубка Турции
В матче 1/4 финала Кубка Турции "Фенербахче" в дополнительное время проиграл "Истанбулу" со счетом 1:2. Новичок "канареек" Месут Озил вышел на поле после перерыва.
"Фенербахче" - "Истанбул Башакшехир" - 1:2 (0:1)
Голы: Фернандес, 45 - 0:1, Валенсия, 72 - 1:1, Гулбрандсен, 96 - 1:2
"Фенербахче": Текин, Генул, Лемос, Салаи, Эркин (Азиз, 46), Туфан, Соса (Яндаш, 105), Гумус (Озил, 46), Кадиогу (Валенсия, 59), Сиссе (Саматта, 73), Тиам (Осаи-Самуэль, 46)
"Истанбул Башакшехир": Бабаджан, Сертел (Тагир, 102), Епуряну, Понк, Учар (Дуарте, 91), Ндаишимийе, Фернандес (Жулиано, 74), Озкан (Сарикайя, 91), Турук (Гулбрандсен, 45+3), Азубуйке, Ба (Чиривелли, 73)
Не пропустите: Состоялся дебют Озила в "Фенербахче". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24