"Фенербахче" с Озилом в составе вылетел из Кубка Турции

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"Фенербахче" с Озилом в составе вылетел из Кубка Турции

В матче 1/4 финала Кубка Турции "Фенербахче" в дополнительное время проиграл "Истанбулу" со счетом 1:2. Новичок "канареек" Месут Озил вышел на поле после перерыва.

"Фенербахче" - "Истанбул Башакшехир" - 1:2 (0:1)
Голы: Фернандес, 45 - 0:1, Валенсия, 72 - 1:1, Гулбрандсен, 96 - 1:2

"Фенербахче": Текин, Генул, Лемос, Салаи, Эркин (Азиз, 46), Туфан, Соса (Яндаш, 105), Гумус (Озил, 46), Кадиогу (Валенсия, 59), Сиссе (Саматта, 73), Тиам (Осаи-Самуэль, 46)

"Истанбул Башакшехир": Бабаджан, Сертел (Тагир, 102), Епуряну, Понк, Учар (Дуарте, 91), Ндаишимийе, Фернандес (Жулиано, 74), Озкан (Сарикайя, 91), Турук (Гулбрандсен, 45+3), Азубуйке, Ба (Чиривелли, 73)

Не пропустите: Состоялся дебют Озила в "Фенербахче". | http://soccernews.ru
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