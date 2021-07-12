"Фенербахче" сделал крупное предложение Ярмоленко: названа сумма

Фото: инстаграм Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Стамбульский "Фенербахче" договорился с украинским нападающим лондонского "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко по размеру зарплаты, сообщает Fanatik.

По сведениям источника, изначально футболист хотел получать в размере 4,5 миллионов евро в год, но в итоге стороны договорились о четырех миллионах в год. Ярмоленко перейдет в "Фенербахче" бесплатно, так как "Вест Хэм" согласился досрочно расторгнуть с ним контракт, который действует до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 31-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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