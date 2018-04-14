"Фенербахче" сильнее "Сивасспора" и другие результаты 29-го тура чемпионата Турции

Теги касымпашакарабюкспормалатияспораланьяспорсивасспорфенербахче

"Фенербахче" сильнее "Сивасспора" и другие результаты 29-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим выездную победу "Фенербахче" над "Сивасспором".

"Касымпаша" – "Карабюкспор" - 2:0

Голы: Трезеге, 55 - 1:0, Менса, 66 - 2:0.


"Малатияспор" – "Аланьяспор" - 1:1

Голы: Бююк, 78 - 1:0, Велинтон, 90 - 1:1.


"Сивасспор" – "Фенербахче" - 1:2

Голы: Шаэшуэ, 30 - 0:1, Меджани, 33 (автогол) - 0:2, Робиньо, 90 - 1:2.

"Фенербахче": Демирел, Нойштедтер, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Соуза, Топал, Дирар, Шаэшуэ (Экиджи, 74), Жулиано (Гючтекин, 90), Сольдадо (Фернандао, 69).

Не пропустите: "Бешикташ" громит "Акхисар Беледие" и выходит в лидеры чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 29 59
2 Истанбул ББ 28 59
3 Галатасарай 28 57
4 Фенербахче 29 57
5 Трабзонспор 28 45
6 Кайсериспор 28 41
7 Сивасспор 29 41
8 Касимпаса 29 40
9 Гёзтепе АС Измир 28 40
10 Малатия Беледийеспор 29 38
11 Акхисар Беледийе ГС 29 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 28 33
14 Аланьяспор 29 32
15 Генчлербирлиги 28 30
16 Коньяспор 28 28
17 Османлыспор 28 28
18 Карабюкспор 29 12
Полная таблица

топ-5 тегов