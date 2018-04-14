"Фенербахче" сильнее "Сивасспора" и другие результаты 29-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим выездную победу "Фенербахче" над "Сивасспором".

"Касымпаша" – "Карабюкспор" - 2:0

Голы: Трезеге, 55 - 1:0, Менса, 66 - 2:0.



"Малатияспор" – "Аланьяспор" - 1:1

Голы: Бююк, 78 - 1:0, Велинтон, 90 - 1:1.



"Сивасспор" – "Фенербахче" - 1:2

Голы: Шаэшуэ, 30 - 0:1, Меджани, 33 (автогол) - 0:2, Робиньо, 90 - 1:2.

"Фенербахче": Демирел, Нойштедтер, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Соуза, Топал, Дирар, Шаэшуэ (Экиджи, 74), Жулиано (Гючтекин, 90), Сольдадо (Фернандао, 69).

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