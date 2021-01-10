"Фенербахче" сообщил ЦСКА цену на Туфана
Московский ЦСКА ведет переговоры по трансферу полузащитника стамбульского "Фенербахче" Озана Туфана, сообщает Hurriyet.
По сведениям издания, российский клуб предложил за футболиста 10 миллионов евро. Впрочем, "Фенербахче" требует за игрока не менее 15 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Милана", "Вест Бромвича" и "Кристал Пэлас".
В нынешнем сезоне 25-летний Туфан провел за "Фенербахче" 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
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