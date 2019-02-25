"Фенербахче" совершил невероятный камбэк в дерби с "Бешикташем"

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"Фенербахче" совершил невероятный камбэк в дерби с "Бешикташем"

Турецкое дерби между "Фенербахче" и "Бешикташем" в 23-м туре чемпионата завершилось результативной ничьей.

Отметим невероятный камбэк "Фенербахче", которому удалось отыграть три гола всего за 12 минут.

Турнирное положение "Бешикташа" осталось неизменным. Клуб по-прежнему занимает третье место, а вот "Фенербахче" поднялся на 14-ю строчку.

"Бешикташ" - "Фенербахче" 3:3

Голы: Генюль, 10 - 1:0, Йылмаз (пен), 18 - 2:0, Йылмаз, 45 - 3:0, Зайц, 55 - 3:1, Чифтпынар, 61 - 3:2, Калдырым, 67 - 3:3

"Бешикташ": Кариус, Вида, Генюль, Адриано, Изима-Мирен, Ленс (Куарежма, 74), Токез, Хатчинсон, Кагава (Пектемек, 85), Йылмаз, Ялчин (Эркин, 64).

"Фенербахче": Демирел, Исла (Вальбуэна, 46), Шкртел, Чифтпынар, Калдырым, Топал, Мозес (Айю, 46), Зайц (Элмаз, 84), Арслан, Дирар, Сольдадо.         

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