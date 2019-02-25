"Фенербахче" совершил невероятный камбэк в дерби с "Бешикташем"
Турецкое дерби между "Фенербахче" и "Бешикташем" в 23-м туре чемпионата завершилось результативной ничьей.
Отметим невероятный камбэк "Фенербахче", которому удалось отыграть три гола всего за 12 минут.
Турнирное положение "Бешикташа" осталось неизменным. Клуб по-прежнему занимает третье место, а вот "Фенербахче" поднялся на 14-ю строчку.
"Бешикташ" - "Фенербахче" 3:3
Голы: Генюль, 10 - 1:0, Йылмаз (пен), 18 - 2:0, Йылмаз, 45 - 3:0, Зайц, 55 - 3:1, Чифтпынар, 61 - 3:2, Калдырым, 67 - 3:3
"Бешикташ": Кариус, Вида, Генюль, Адриано, Изима-Мирен, Ленс (Куарежма, 74), Токез, Хатчинсон, Кагава (Пектемек, 85), Йылмаз, Ялчин (Эркин, 64).
"Фенербахче": Демирел, Исла (Вальбуэна, 46), Шкртел, Чифтпынар, Калдырым, Топал, Мозес (Айю, 46), Зайц (Элмаз, 84), Арслан, Дирар, Сольдадо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12