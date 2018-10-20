"Фенербахче" сыграл вничью с "Сивасспором" и другие результаты 9-го тура чемпионата Турции

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"Фенербахче" сыграл вничью с "Сивасспором" и другие результаты 9-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках девятого тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Касымпаша" нанесла сокрушительное поражение "Акхисар Беледие", "Истанбул" одолел "Кайсериспор", а "Сивасспор" поделил очки с "Фенербахче".

"Касымпаша" - "Акхисар Беледие" - 5:0

Голы: Трезеге, 56 - 1:0, Зербест, 58 - 2:0, Дианье, 67 - 3:0, Дианье, 70 - 4:0, Эдуок, 78 - 5:0.


"Истанбул" - "Кайсериспор" - 1:0

Гол: Моссоро, 40 - 1:0.


"Сивасспор" - "Фенербахче" - 0:0

"Фенербахче": Текин, Калдырым, Шкртел, Нойштедтер, Озбайраклы (Экиджи, 61; Потук, 78), Кейбаши, Айю (Исла, 61), Элмаз, Жаилсон, Сольдадо, Фрай.

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Команда М О
1 Галатасарай Галатасарай 34 75
2 Фенербахче Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор Сивасспор 34 49
8 Касимпаса Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор Антальяспор 34 38
15 Коньяспор Коньяспор 34 36
16 Османлыспор Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор Карабюкспор 34 12
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