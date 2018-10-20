"Фенербахче" сыграл вничью с "Сивасспором" и другие результаты 9-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках девятого тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Касымпаша" нанесла сокрушительное поражение "Акхисар Беледие", "Истанбул" одолел "Кайсериспор", а "Сивасспор" поделил очки с "Фенербахче".

"Касымпаша" - "Акхисар Беледие" - 5:0

Голы: Трезеге, 56 - 1:0, Зербест, 58 - 2:0, Дианье, 67 - 3:0, Дианье, 70 - 4:0, Эдуок, 78 - 5:0.



"Истанбул" - "Кайсериспор" - 1:0

Гол: Моссоро, 40 - 1:0.



"Сивасспор" - "Фенербахче" - 0:0

"Фенербахче": Текин, Калдырым, Шкртел, Нойштедтер, Озбайраклы (Экиджи, 61; Потук, 78), Кейбаши, Айю (Исла, 61), Элмаз, Жаилсон, Сольдадо, Фрай.

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