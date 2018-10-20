"Фенербахче" сыграл вничью с "Сивасспором" и другие результаты 9-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках девятого тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Касымпаша" нанесла сокрушительное поражение "Акхисар Беледие", "Истанбул" одолел "Кайсериспор", а "Сивасспор" поделил очки с "Фенербахче".
"Касымпаша" - "Акхисар Беледие" - 5:0
Голы: Трезеге, 56 - 1:0, Зербест, 58 - 2:0, Дианье, 67 - 3:0, Дианье, 70 - 4:0, Эдуок, 78 - 5:0.
"Истанбул" - "Кайсериспор" - 1:0
Гол: Моссоро, 40 - 1:0.
"Сивасспор" - "Фенербахче" - 0:0
"Фенербахче": Текин, Калдырым, Шкртел, Нойштедтер, Озбайраклы (Экиджи, 61; Потук, 78), Кейбаши, Айю (Исла, 61), Элмаз, Жаилсон, Сольдадо, Фрай.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12