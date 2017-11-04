"Фенербахче" упустил победу над "Османлыспором" и другие результаты 11-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 11-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча.

"Касымпаша" – "Бурсаспор" - 2:2

Голы: Эдуок, 32 - 1:0, Менса, 37 - 2:0, Эрсой, 89 - 2:1, Бехич, 90 - 2:2.

Удаление: Трезеге (57) - "Касымпаша".



"Кайсериспор" – "Трабзонспор" - 0:0



"Антальяспор" – "Карабюкспор" - 2:1

Голы: Это'О, 5 - 1:0, Ятабаре, 60 - 1:1, Это'О, 65 - 2:1.

Удаление: Гюльселам (67) - "Карабюкспор".



"Османлыспор" – "Фенербахче" - 1:1

Голы: Жулиано, 7 - 0:1, Умар, 89 - 1:1.

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