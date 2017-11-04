"Фенербахче" упустил победу над "Османлыспором" и другие результаты 11-го тура чемпионата Турции

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"Фенербахче" упустил победу над "Османлыспором" и другие результаты 11-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 11-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча.

"Касымпаша" – "Бурсаспор" - 2:2

Голы: Эдуок, 32 - 1:0, Менса, 37 - 2:0, Эрсой, 89 - 2:1, Бехич, 90 - 2:2.

Удаление: Трезеге (57) - "Касымпаша".


"Кайсериспор" – "Трабзонспор" - 0:0


"Антальяспор" – "Карабюкспор" - 2:1

Голы: Это'О, 5 - 1:0, Ятабаре, 60 - 1:1, Это'О, 65 - 2:1.

Удаление: Гюльселам (67) - "Карабюкспор".


"Османлыспор" – "Фенербахче" - 1:1

Голы: Жулиано, 7 - 0:1, Умар, 89 - 1:1.   

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 11 26
2 Истанбул ББ 10 20
3 Кайсериспор 11 19
4 Бешикташ 10 18
5 Бурсаспор 11 17
6 Фенербахче 11 17
7 Гёзтепе АС Измир 10 17
8 Акхисар Беледийе ГС 11 17
9 Сивасспор 10 16
10 Аланьяспор 11 14
11 Малатия Беледийеспор 10 14
12 Трабзонспор 11 13
13 Касимпаса 11 12
14 Антальяспор 11 12
15 Коньяспор 10 10
16 Карабюкспор 11 8
17 Османлыспор 11 8
18 Генчлербирлиги 11 8
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