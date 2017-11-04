"Фенербахче" упустил победу над "Османлыспором" и другие результаты 11-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 11-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча.
"Касымпаша" – "Бурсаспор" - 2:2
Голы: Эдуок, 32 - 1:0, Менса, 37 - 2:0, Эрсой, 89 - 2:1, Бехич, 90 - 2:2.
Удаление: Трезеге (57) - "Касымпаша".
"Кайсериспор" – "Трабзонспор" - 0:0
"Антальяспор" – "Карабюкспор" - 2:1
Голы: Это'О, 5 - 1:0, Ятабаре, 60 - 1:1, Это'О, 65 - 2:1.
Удаление: Гюльселам (67) - "Карабюкспор".
"Османлыспор" – "Фенербахче" - 1:1
Голы: Жулиано, 7 - 0:1, Умар, 89 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|11
|26
|2
|Истанбул ББ
|10
|20
|3
|Кайсериспор
|11
|19
|4
|Бешикташ
|10
|18
|5
|Бурсаспор
|11
|17
|6
|Фенербахче
|11
|17
|7
|Гёзтепе АС Измир
|10
|17
|8
|Акхисар Беледийе ГС
|11
|17
|9
|Сивасспор
|10
|16
|10
|Аланьяспор
|11
|14
|11
|Малатия Беледийеспор
|10
|14
|12
|Трабзонспор
|11
|13
|13
|Касимпаса
|11
|12
|14
|Антальяспор
|11
|12
|15
|Коньяспор
|10
|10
|16
|Карабюкспор
|11
|8
|17
|Османлыспор
|11
|8
|18
|Генчлербирлиги
|11
|8