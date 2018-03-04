"Фенербахче" уступил "Акхисару", "Антальяспор" крупно проиграл "Сивасспору"

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"Фенербахче" уступил "Акхисару", "Антальяспор" крупно проиграл "Сивасспору"

Завершились несколько матчей 24-го тура чемпионата Турции. Стоит отметить домашнее поражение "Фенербахче" от "Акхисара".

"Фенербахче" - "Акхисар" - 2:3 (0:2)
Голы: Сержиньо, 14 - 0:1, Селезнев, 35 - 0:2, Жулиано, 57 - 1:2, Ларссон, 59 - 1:3, Шаэшуэ, 67 - 2:3

"Антальяспор" - "Сивасспор" - 1:4 (0:1)
Голы: Арслан, 45 - 0:1, Кадах, 54 - 1:1, Килинч, 61 - 1:2, Ндинга, 84 - 1:3, Яндаш, 87 - 1:4

"Коньяспор" - "Малатьяспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Бутаиб, 87 - 0:1

"Генчлербирлиги" - "Аланьяспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Этаме, 66 - 0:1

Положение лидеров: Галатасарай, Башакшехир - 50, Бешикташ - 44 (23), Фенербахче - 44, Кайзериспор - 38...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 24 50
2 Истанбул ББ 24 50
3 Бешикташ 23 44
4 Фенербахче 24 44
5 Кайсериспор 24 38
6 Сивасспор 24 37
7 Трабзонспор 23 36
8 Гёзтепе АС Измир 24 36
9 Малатия Беледийеспор 24 34
10 Акхисар Беледийе ГС 24 33
11 Бурсаспор 24 30
12 Касимпаса 24 30
13 Генчлербирлиги 24 26
14 Антальяспор 24 25
15 Аланьяспор 24 24
16 Коньяспор 24 21
17 Османлыспор 24 21
18 Карабюкспор 24 12
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