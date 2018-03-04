"Фенербахче" уступил "Акхисару", "Антальяспор" крупно проиграл "Сивасспору"
Завершились несколько матчей 24-го тура чемпионата Турции. Стоит отметить домашнее поражение "Фенербахче" от "Акхисара".
"Фенербахче" - "Акхисар" - 2:3 (0:2)
Голы: Сержиньо, 14 - 0:1, Селезнев, 35 - 0:2, Жулиано, 57 - 1:2, Ларссон, 59 - 1:3, Шаэшуэ, 67 - 2:3
"Антальяспор" - "Сивасспор" - 1:4 (0:1)
Голы: Арслан, 45 - 0:1, Кадах, 54 - 1:1, Килинч, 61 - 1:2, Ндинга, 84 - 1:3, Яндаш, 87 - 1:4
"Коньяспор" - "Малатьяспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Бутаиб, 87 - 0:1
"Генчлербирлиги" - "Аланьяспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Этаме, 66 - 0:1
Положение лидеров: Галатасарай, Башакшехир - 50, Бешикташ - 44 (23), Фенербахче - 44, Кайзериспор - 38...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|24
|50
|2
|Истанбул ББ
|24
|50
|3
|Бешикташ
|23
|44
|4
|Фенербахче
|24
|44
|5
|Кайсериспор
|24
|38
|6
|Сивасспор
|24
|37
|7
|Трабзонспор
|23
|36
|8
|Гёзтепе АС Измир
|24
|36
|9
|Малатия Беледийеспор
|24
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|24
|33
|11
|Бурсаспор
|24
|30
|12
|Касимпаса
|24
|30
|13
|Генчлербирлиги
|24
|26
|14
|Антальяспор
|24
|25
|15
|Аланьяспор
|24
|24
|16
|Коньяспор
|24
|21
|17
|Османлыспор
|24
|21
|18
|Карабюкспор
|24
|12