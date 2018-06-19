"Фенербахче" уволил главного тренера

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"Фенербахче" уволил главного тренера

"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Айкута Коджамана.

53-летний специалист провёл у руля "канареек" один год (46 матчей: 28 побед, 11 ничьих, 7 поражений).

Отметим, что в прошлом сезоне "Фенербахче" финишировал в чемпионате Турции на втором месте.

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