"Фенербахче" уволил главного тренера

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"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Витором Перейрой.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Клуб поблагодарил португальца за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Перейра возглавлял "канареек" с прошлого лета. Под его руководством команда одержала 11 побед в 25 матчах при 7 ничьих и 7 поражениях.

"Фенербахче" идёт на пятом месте в таблице чемпионата Турции после 17 туров. В группе Лиги Европы они финишировали третьими и вышли в плей-офф Лиги Конференций.

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