"Фенербахче" уволил главного тренера

Теги фенербахчевитор перейра

"Фенербахче" уволил главного тренера

Фото твиттер B24

"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Витором Перейрой.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Клуб поблагодарил португальца за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Перейра возглавлял "канареек" с прошлого лета. Под его руководством команда одержала 11 побед в 25 матчах при 7 ничьих и 7 поражениях.

"Фенербахче" идёт на пятом месте в таблице чемпионата Турции после 17 туров. В группе Лиги Европы они финишировали третьими и вышли в плей-офф Лиги Конференций.

Не пропустите: На Люка де Йонга появился ещё один претендент. | http://soccernews.ru 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" не делала предложений по Кавани

"Барселона" не делала предложений по Кавани

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов