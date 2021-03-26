"Фенербахче" уволил главного тренера. Команду может возглавить Лёв

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"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил об уходе Эрола Булута с поста главного тренера.

Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию. До конца сезона команду будет возглавлять спортивный директор Эмре Белезоглу.

Ранее сообщалось, что летом "канарейки" могут пригласить действующего наставника сборной Германии Йоахима Лёва.

"Фенербахче" занимает третье место в таблице чемпионата Турции, набрав 59 очков в 30 турах.

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