"Фенербахче" в гостях проиграл "Акхисар Беледие"
В рамках седьмого тура чемпионата Турции "Акхисар Беледие" дома одержал минимальную победу над "Фенербахче".
"Акхисар Беледие" – "Фенербахче" - 1:0
Гол: Айык, 60 - 1:0.
"Акхисар Беледие": Лукач, Лопеш, Османпаша, Юмлу, Байрам, Сиссоко, Айдогду, Адын, Сержиньо (Чевикер, 90), Ларссон (Келеш, 75), Пауло Энрике (Айык, 46).
"Фенербахче": Камени, Исла, Нойштедтер, Шкртел, Калдырым, Экиджи, Топал, Туфан (Сольдадо, 66), Жулиано, Янссен (Шаэшуэ, 73), Вальбуэна (Потук, 66).
Удаления: Потук (82), Шкртел (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|6
|16
|2
|Бешикташ
|6
|13
|3
|Гёзтепе АС Измир
|6
|13
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|7
|13
|5
|Фенербахче
|7
|11
|6
|Кайсериспор
|6
|11
|7
|Истанбул ББ
|6
|10
|8
|Бурсаспор
|6
|9
|9
|Трабзонспор
|6
|8
|10
|Касимпаса
|6
|8
|11
|Малатия Беледийеспор
|6
|7
|12
|Аланьяспор
|6
|7
|13
|Антальяспор
|6
|6
|14
|Коньяспор
|6
|6
|15
|Сивасспор
|6
|6
|16
|Карабюкспор
|6
|5
|17
|Генчлербирлиги
|6
|4
|18
|Османлыспор
|6
|1