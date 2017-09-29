"Фенербахче" в гостях проиграл "Акхисар Беледие"

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"Фенербахче" в гостях проиграл "Акхисар Беледие"

В рамках седьмого тура чемпионата Турции "Акхисар Беледие" дома одержал минимальную победу над "Фенербахче".

"Акхисар Беледие" – "Фенербахче" - 1:0

Гол: Айык, 60 - 1:0.

"Акхисар Беледие": Лукач, Лопеш, Османпаша, Юмлу, Байрам, Сиссоко, Айдогду, Адын, Сержиньо (Чевикер, 90), Ларссон (Келеш, 75), Пауло Энрике (Айык, 46).

"Фенербахче": Камени, Исла, Нойштедтер, Шкртел, Калдырым, Экиджи, Топал, Туфан (Сольдадо, 66), Жулиано, Янссен (Шаэшуэ, 73), Вальбуэна (Потук, 66).

Удаления: Потук (82), Шкртел (86).

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Команда М О
1 Галатасарай 6 16
2 Бешикташ 6 13
3 Гёзтепе АС Измир 6 13
4 Акхисар Беледийе ГС 7 13
5 Фенербахче 7 11
6 Кайсериспор 6 11
7 Истанбул ББ 6 10
8 Бурсаспор 6 9
9 Трабзонспор 6 8
10 Касимпаса 6 8
11 Малатия Беледийеспор 6 7
12 Аланьяспор 6 7
13 Антальяспор 6 6
14 Коньяспор 6 6
15 Сивасспор 6 6
16 Карабюкспор 6 5
17 Генчлербирлиги 6 4
18 Османлыспор 6 1
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