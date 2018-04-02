"Фенербахче" в гостях уничтожил "Кайсериспор"
В рамках 27-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Кайсериспору" со счётом 5:0.
"Кайсериспор" – "Фенербахче" - 0:5
Голы: Сольдадо, 8 - 0:1, Шаэшуэ, 12 - 0:2, Сольдадо, 44 - 0:3, Озбайраклы, 58 - 0:4, Жулиано, 86 - 0:5.
"Фенербахче": Демирел, Нойштедтер, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Соуза, Топал (Гючтекин, 72), Дирар, Шаэшуэ (Фернандао, 85), Жулиано, Сольдадо (Потук, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|27
|57
|2
|Истанбул ББ
|27
|56
|3
|Бешикташ
|27
|53
|4
|Фенербахче
|27
|51
|5
|Трабзонспор
|27
|42
|6
|Сивасспор
|27
|41
|7
|Кайсериспор
|27
|41
|8
|Гёзтепе АС Измир
|27
|40
|9
|Малатия Беледийеспор
|27
|37
|10
|Касимпаса
|27
|34
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|27
|34
|12
|Бурсаспор
|27
|33
|13
|Антальяспор
|27
|31
|14
|Аланьяспор
|27
|28
|15
|Османлыспор
|27
|28
|16
|Генчлербирлиги
|27
|27
|17
|Коньяспор
|27
|25
|18
|Карабюкспор
|27
|12