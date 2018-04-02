"Фенербахче" в гостях уничтожил "Кайсериспор"

В рамках 27-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Кайсериспору" со счётом 5:0.

"Кайсериспор" – "Фенербахче" - 0:5

Голы: Сольдадо, 8 - 0:1, Шаэшуэ, 12 - 0:2, Сольдадо, 44 - 0:3, Озбайраклы, 58 - 0:4, Жулиано, 86 - 0:5.

"Фенербахче": Демирел, Нойштедтер, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Соуза, Топал (Гючтекин, 72), Дирар, Шаэшуэ (Фернандао, 85), Жулиано, Сольдадо (Потук, 63).

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