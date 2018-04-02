"Фенербахче" в гостях уничтожил "Кайсериспор"

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"Фенербахче" в гостях уничтожил "Кайсериспор"

В рамках 27-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Кайсериспору" со счётом 5:0.

"Кайсериспор" – "Фенербахче" - 0:5

Голы: Сольдадо, 8 - 0:1, Шаэшуэ, 12 - 0:2, Сольдадо, 44 - 0:3, Озбайраклы, 58 - 0:4, Жулиано, 86 - 0:5.

"Фенербахче": Демирел, Нойштедтер, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Соуза, Топал (Гючтекин, 72), Дирар, Шаэшуэ (Фернандао, 85), Жулиано, Сольдадо (Потук, 63).

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2 Истанбул ББ 27 56
3 Бешикташ 27 53
4 Фенербахче 27 51
5 Трабзонспор 27 42
6 Сивасспор 27 41
7 Кайсериспор 27 41
8 Гёзтепе АС Измир 27 40
9 Малатия Беледийеспор 27 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 27 34
12 Бурсаспор 27 33
13 Антальяспор 27 31
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
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18 Карабюкспор 27 12
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