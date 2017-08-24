"Фенербахче" – "Вардар" - 1:2, "Судува" – "Лудогорец" - 0:0 (обзоры)

Теги фенербахчевардарсудувалудогорец

"Фенербахче" – "Вардар" - 1:2, "Судува" – "Лудогорец" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы.

"Фенербахче" – "Вардар" - 1:2 

"Судува" – "Лудогорец" - 0:0

Не пропустите: "Фенербахче" и загребское "Динамо" вылетели из Лиги Европы, "Лудогорец", АЕК, "Аполлон" и "Партизан" добыли путёвки в групповой этап. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов