"Фенербахче" ведёт переговоры о переходе полузащитника "Ювентуса"

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"Фенербахче" ведёт переговоры о переходе полузащитника "Ювентуса"

Хавбек туринского "Ювентуса" Сами Хедира может продолжить карьеру в Турции, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на звёздного немца всерьёз нацелился "Фенербахче". Клубы ведут переговоры о трансфере 32-летнего футболиста.

Напомним, что Хедира не входит в планы нового главного тренера "старой синьоры" Маурицио Сарри.

Полузащитник выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 87 матчей и забил 21 гол.

Рыночная стоимость игрока - 7 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом истекает в 2021 году.

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