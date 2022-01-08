"Фенербахче" выбирает между тремя тренерами

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"Фенербахче" выбирает между тремя тренерами

Фото сайт "Монако"

"Фенербахче" ищет нового наставника на замену уволенному в декабре Витору Перейре.

По информации Fanatik, на сегодняшний день в шорт-лист стамбульского клуба входят три специалиста.

"Канарейки" выбирают между Нико Ковачем, Йоахимом Левом и Славеном Биличем.

"Фенербахче" занимает четвёртое место в таблице чемпионата Турции после 19 туров.

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