"Фенербахче" выбирает между тремя тренерами
Фото сайт "Монако"
"Фенербахче" ищет нового наставника на замену уволенному в декабре Витору Перейре.
По информации Fanatik, на сегодняшний день в шорт-лист стамбульского клуба входят три специалиста.
"Канарейки" выбирают между Нико Ковачем, Йоахимом Левом и Славеном Биличем.
"Фенербахче" занимает четвёртое место в таблице чемпионата Турции после 19 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24